الأم صرخت "بنتي تحت".. شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار كوبري العزيزية في الشرقية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - نورهان ربيع:

روى شاهد عيان على واقعة انهيار كوبري قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية تفاصيل اللحظات الأولى للواقعة وانتشال سيدة، والبحث عن طفلة رضيعة.

وفي التفاصيل تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة المختصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة.

وقال "أيمن" شاهد العيان إن الكوبري انهار لحظة مرور أم وطفلتها الرضيعة و3 شباب عليه، مساء اليوم الخميس، موضحًا أن الشباب استطاعوا النجاة عبر القفز من جانبي الكوبري ولم يسقطوا في مياه بحر مويس.

وأوضح "أيمن" شاهد العيان على لحظة انهيار الكوبري، أن الأم سقطت مع رضيعتها في المياه، فهب لإنقاذها، ونزل إلى المياه واستطاعوا إخراجها من المياه سالمة.

وأضاف شاهد العيان على الواقعة أن الأم عقب اقترابهم بها من الشاطئ صرخت "بنتي بنتي تحت" وحينها علموا أن هناك طفلة لا تزال في المياه لم يتم انتشالها حتى الآن.

تبين انهيار كوبري العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وتمكن الأهالي من انتشال 3 أشخاص من مياه بحر مويس.

وأوضح شهود عيان أن الأهالي تمكنوا من انتشال 3 أشخاص بينهم سيدة، إلا أنها كانت تحمل طفلة أثناء مرورها على الكوبري لحظة انهياره، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن الطفلة.

يذكر أن كوبري قرية العزيزية كان يربط بين شرق القرية وغربها، ومر على إنشائه أكثر من 150 عاما تقريبًا، في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان الكوبري مزينًا بتماثيل أثرية.

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فيديو.. اللقطات الأولى لانهيار كوبري العزيزية في الشرقية.. انتشال 3 أشخاص

انهيار كوبري العزيزية في الشرقية.. انتشال 3 أشخاص والبحث عن طفلة