فيديو.. اللقطات الأولى لانهيار كوبري العزيزية في الشرقية.. انتشال 3 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - نورهان ربيع:

ينشر موقع الخليج 365 مقطع فيديو، التقطه أحد الأهالي خلال اللحظات الأولى لانهيار كوبري قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية مساء اليوم الخميس، أثناء مرور عدد من الأشخاص عليه.

وفي التفاصيل تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة المختصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين انهيار كوبري العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وتمكن الأهالي من انتشال 3 أشخاص من مياه بحر مويس.

وأوضح شهود عيان أن الأهالي تمكنوا من انتشال 3 أشخاص بينهم سيدة، إلا أنها كانت تحمل طفلة أثناء مرورها على الكوبري لحظة انهياره، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن الطفلة.

يذكر أن كوبري قرية العزيزية كان يربط بين شرق القرية وغربها، ومر على إنشائه أكثر من 150 عاما تقريبًا، في عهد الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان الكوبري مزينًا بتماثيل أثرية.