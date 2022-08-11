شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام تدخل صراع ضم مهاجم برشلونة الإسباني فى المريكاتو الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي توتنهام الإنجليزي، فى الحصول على المهاجم الهولندي ممفيس ديباي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك بعد حدوث مفاوضات قوية مع اللاعب من قبل يوفينتوس الإيطالي وبورسيا دورتمند الألماني.

وأضافت التقارير أن توتنهام الإنجليزي دخل فى محادثات بالفعل مع اللاعب، من أجل إقناعه الإنضمام للفريق خلال الفترة القليلة المقبلة، لا سيما أن باب الإنتقالات الصيفية أوشك على الإنتهاء، إضافة إلى رغبة الفريق الإنجليزي تعزيز صفوفه بصفقة هجومية قوية.



أسباب رغبة توتنهام فى ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة

ويري مسئولي توتنهام الإنجليزي أن الفريق فى حاجة لمهاجم قوي آخر مع الفريق تحسبًا لرحيل المهاجم الإنجليزي هاري كين فى الإنتقالات الشتوية القادمة، بعدما طلب اللاعب من مسئولي الفريق فى أكثر من مناسبة الرحيل.

ويخشي كونتي مدرب الفريق دخول الأندية الأوربية الكبري فى مفاوضات مع هاري من أجل ضمه فى الفترة القادمة، كما أكد أن ديباي من المهاجمين الرائعين جدًا فى الوقت الحالي، وأن الفريق الكتالوني لم يستطيع إستغلال إمكانيات اللاعب الإستغلال الأمثل.



كيف يفكر اللاعب فى خطوته القادمة؟

وكشف اللاعب فى وقت سابق عن رغبته فى البقاء مع الفريق فى الموسم القادم، وأنه لم يظهر قدراته بالشكل الأمثل، إلا أنه مستاء من الطريقة التي يتعامل بها الفريق الكتالوني معه منذ قدوم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي.

وأضاف أنه يدرس جميع العروض فى الوقت الحالي، حتي يتم أختيار الفريق الأنسب له، والذي يضمن له التألق والظهور بشكل جيد فى الموسم الجديد، ليؤكد للجميع قيمته كمهاجم ويستعيد مستواه المسبوق الذي ظهر عليه مع ليون الفرنسي.