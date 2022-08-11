شكرا لقرائتكم خبر 500 وحدة سكنية من السعودية لمسلمي الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس 500 وحدة سكنية لمسلمي الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد، بقيمة 334.933 دولارا أمريكيا، وذلك ضمن مشروع الإيواء للاجئين الروهينجا.

ويأتي المشروع انطلاقا من حرص المملكة ممثلة بالمركز بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، حيث يعد امتدادا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.

ووزع المركز 1.856 سلة غذائية تزن حوالي 176 طنا استهدفت منطقتي سوات في باكستان، وشانغلا ومنطقة خيبر القبلية، استفاد منها 12.992 فردا من الفئات الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.