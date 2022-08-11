شكرا لقرائتكم خبر 500 وحدة سكنية من السعودية لمسلمي الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي المشروع انطلاقا من حرص المملكة ممثلة بالمركز بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، حيث يعد امتدادا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.ووزع المركز 1.856 سلة غذائية تزن حوالي 176 طنا استهدفت منطقتي سوات في باكستان، وشانغلا ومنطقة خيبر القبلية، استفاد منها 12.992 فردا من الفئات الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.
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