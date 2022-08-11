150 يوما من الإضراب تهدد معتقلا فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر نادي الأسير الفلسطيني أمس من مواجهة معتقل فلسطيني لدى إسرائيل مضربا عن الطعام منذ 150 يوما لخطر وفاة الفجاءة.

وقال في بيان، «إن المعتقل خليل عواودة يعاني من وضع صحي حرج ومعرض لوفاة الفجاءة، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجزه في سجن الرملة».

وذكر أنه عقدت للمعتقل عواودة أمس جلسة في محكمة «عوفر» العسكرية، وهي استكمال للمداولات في قضيته على أن يتم اليوم السماح لمحاميته، وطبيب بزيارته في السجن.

وبحسب البيان، فإنه حتى أمس لم تصدر المحكمة قرارا بشأن الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري للمعتقل عواودة «40عاما» والذي ينحدر من الخليل جنوب الضفة الغربية.

وكانت حركة الجهاد اشترطت الإفراج عن عواودة لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة، وأعلنت تلقيها ضمانات مصرية بذلك.

وأضرب عواودة عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية بالاحتجاز المفتوح من دون محاكمة بدعوى وجود ملفات سرية.

على صعيد آخر، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفاة طفلة فلسطينية أمس، متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة خلال موجة التوتر الأخيرة قبل أيام.

وذكرت المصادر أن الطفلة ليان الشاعر توفت خلال تلقيها العلاج في مستشفى بمدينة القدس متأثرة بإصابتها في غارة إسرائيلية على منزل في رفح جنوب القطاع يوم الأحد الماضي.

المعتقلون الفلسطينيون:

