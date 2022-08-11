شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الأوكراني يحذر من كارثة نووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي المجتمع الدولي من وقوع كارثة نووية جديدة مماثلة لما حدث في تشيرنوبل عام 1986.

وقال في مقطع فيديو في بداية مؤتمر المانحين لأوكرانيا في كوبنهاجن «إن روسيا دولة إرهابية تحتجز محطة زابوريجيا النووية كرهينة، وتستخدمها للابتزاز».

وأضاف «إن روسيا أكثر انتهازية وخطورة من الاتحاد السوفيتي، الذي حاول في السابق إخفاء كارثة تشيرنوبل النووية»، وأوضح «علينا أن نحمي أوروبا من هذا التهديد».

وأشار زيلينسكي إلى أن محطة زابوريجيا تعد أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، ولكنها ثالث أكبر محطة على الأرض.