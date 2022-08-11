الرئيس الأوكراني يحذر من كارثة نووية

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وقال في مقطع فيديو في بداية مؤتمر المانحين لأوكرانيا في كوبنهاجن «إن روسيا دولة إرهابية تحتجز محطة زابوريجيا النووية كرهينة، وتستخدمها للابتزاز».وأضاف «إن روسيا أكثر انتهازية وخطورة من الاتحاد السوفيتي، الذي حاول في السابق إخفاء كارثة تشيرنوبل النووية»، وأوضح «علينا أن نحمي أوروبا من هذا التهديد».
وأشار زيلينسكي إلى أن محطة زابوريجيا تعد أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، ولكنها ثالث أكبر محطة على الأرض.
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