شكرا لقرائتكم خبر مسلح يحتجز رهائن ويثير الهلع في مصرف لبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقدم لبناني يحمل سلاحا أمس على احتجاز موظفين وعملاء داخل فرع مصرف في شارع الحمراء بالعاصمة بيروت، مهددا إياهم ومطالبا بالحصول على أمواله.

ودخل أحد المواطنين المودعين حرم المصرف مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، وشهر سلاحه في وجه مدير الفرع.

وهدد المسلح، موظفي المصرف بالإضافة إلى عدد من المواطنين كانوا يتواجدون داخل المصرف، وطالب بالحصول على أمواله.

وقام المسلح برش مادة البنزين داخل المصرف وأغلق الباب، وأطلق النار داخل المصرف، وأصيب الموظفون بالخوف والهلع، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المصرف، كما توجهت عناصر القوى الأمنية إلى محيط المصرف ومنعت المواطنين من الاقتراب من المصرف.