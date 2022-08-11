إثيوبيا تبدأ توليد الطاقة من سد النهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إثيوبيا أمس بدء توليد الطاقة من التوربين الثاني بسد النهضة. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التوربين الثاني للسد بدأ توليد الطاقة في وقت مبكر أمس، موضحة أن الطاقة الحالية للتوربين تبلغ 270 ميجاوات. وقال مدير المشروع كيفل هورو «إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%». وقال مدير المشروع كيفل هورو «إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%». وأضاف أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين. يذكر أن رئيس الوزراء آبي أحمد افتتح رسميا توليد 375 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير الماضي.

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