القوات المشتركة تفشل هجوما حوثيا على الضالع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفشلت القوات اليمنية المشتركة فجر أمس هجوما شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري «إن جماعة الحوثي شنت عند منتصف الليلة الماضية، هجوما على مواقع القوات الحكومية المشتركة، في تباب عثمان بقطاع الفاخر شمال غرب الضالع، وبتغطية نارية مكثفة بسلاح القذائف والرشاشات». وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين إثر ذلك انتهت بفرار المهاجمين الحوثيين.

وكانت ميليشيات الحوثي دفعت بوقت سابق بتعزيزات بشرية غالبيتهم من الأطفال، وقامت بنشرهم في مختلف مواقعها بغية شن عمليات عسكرية رغم الهُدنة الأممية.

من جهته، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي التحرك بسرعة لقطع دابر الفتنة في محافظة شبوة شرق البلاد، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال في بيان «نعبر عن أسفنا لوقوع ضحايا بين المدنيين جراء ما حدث في شبوة»، لافتا «عملنا على إقالة المسؤولين عن أحداث العنف التي حصلت». كما أضاف «إن الفتنة التي حدثت تؤكد على أهمية الالتفاف حول الدولة»، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، وأكد «نحن في حالة اجتماعات متواصلة لمعالجة أسباب ما حدث في شبوة».

وأشار العليمي إن ما حدث في شبوة «كان سيجرنا إلى صراع بعيد عن روح التوافق»، كما كشف أنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف حقيقة أعمال العنف في شبوة، وشدد على أن «أي صراع بين رفقاء السلاح سيكون خدمة لمشروع الانقلابيين وإيران».

وثمن الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية»، وتابع «نتحمل مسؤولية قيادة المعركة ضد الحوثي المدعوم من طهران».

من جهة أخرى، اتهمت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي، باستمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها شمالي اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير، إن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يمثل تحديا بسبب العوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة. وأضاف أن تحديات الوصول كانت متنوعة حيث شهد الربع الثاني من عام 2022 زيادة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة، مشيرا إلى أن العاملين في المجال الإنساني، يعملون على التكيف مع هذه التحديات المتنوعة من أجل تحقيق ذلك.

مشاهدات يمنية:







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حوادث الحوثي خلال الربع الأول 2022: