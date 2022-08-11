شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.. أعمال عنف دامية تهز سيراليون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خرج المئات إلى الشوارع بسبب الضائقة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

مقتل ستة من ضباط الشرطة وما لا يقل عن 21 مدنيًا



قالت الشرطة ومصادر أخرى يوم الخميس إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في سيراليون، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى في اشتباكات اليوم السابق حيث ظل المواطنون المصابون بالصدمة خلف أبواب مغلقة في العاصمة فريتاون.

وقالت المصادر إن ستة من ضباط الشرطة وما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا، حيث خرج المئات إلى الشوارع بسبب الإحباط من الصعوبات الاقتصادية وفشل الحكومة في التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.



الاضطرابات غير عادية للغاية بالنسبة لسيراليون، وخاصة في فريتاون. وقُتل عدد قليل من الأشخاص في احتجاجات منعزلة في مدن أخرى في السنوات الأخيرة.

وأظهر مقطع فيديو تحققت منه رويترز ضابط شرطة وهو يطلق النار من مسدس على حشد في فريتاون.

قام سليمان طوراي، البالغ من العمر 19 عامًا والمقيم في الجزء الشرقي من عاصمة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بمسيرة قصيرة قبل أن تبدأ الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع، وقال إنه رأى لاحقًا متظاهرين يطلقون النار عليهم من شرفة منزله.

"أعتقد أن الناس مصدومون. إنها ليست الدولة التي نعرفها. وقال "سيراليون مكان ينعم بالسلام".

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وأظهرت صور أخرى تم التحقق منها من فريتاون سحبا من الدخان والغاز المسيل للدموع حيث رمت حشود كبيرة الحجارة وإحراق الإطارات وقام ضباط مسلحون بدوريات في الشوارع.



وتركزت الاحتجاجات في قلب المعارضة الشمالية والعاصمة.

ظلت خيبة الأمل التي يشعر بها المواطن تحت السيطرة لفترة طويلة، وقد تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 8 ملايين شخص تحت خط الفقر، وفقًا للبنك الدولي.

وقال المفتش العام للشرطة وليام فييا سيلو إن حصيلة قتلى الأربعاء شملت ضابطي شرطة قتلوا في فريتاون وثلاثة في بلدة كاماكي الشمالية وواحد في مدينة ماكيني الشمالية.

وقال موظفو المشرحة الرئيسية بالمدينة إن 13 مدنيا على الأقل قتلوا بالرصاص في فريتاون. وقالت مصادر طبية إن أربعة مدنيين قتلوا في كاماكوي وأربعة آخرين في ماكيني.

قال سكان إن هدوءا مخيفا عاد إلى فريتاون يوم الخميس مع إغلاق المتاجر وبقي الناس فيها خوفا من الاضطرابات.