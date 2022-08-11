شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: ما يحدث حاليا من إنجازات يستكمل طريق الوطنية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى الندوة التي نظمها مجلس مدينة شبرا الخيمة برئاسة اللواء أحمد مرزوق، وبحضور الدكتور السيد فليفل العميد الأسبق لمعهد البحوث الأفريقية وعضو مجلس النواب السابق.

وأشار النائب محمد عبد العزيز فى كلمته إلى الدور الوطني الذي لعبه الجيش المصري عبر التاريخ، مؤكدا أن الجيش المصري هو بيت الوطنية المصرية، ويتضح ذلك من توجه الزعيم جمال عبد الناصر نحو تحقيق الاستقلال الوطني بتحقيق اتفاقية الجلاء واستقلال القرار الوطني ببناء السد العالي وتأميم قناة السويس، وكذلك كل خطوات العدالة الاجتماعية مثل الإصلاح الزراعي والتوزيع العادل للثروة.

وأضاف محمد عبد العزيز، أن ما يحدث الآن من إنجازات للجمهورية الجديدة هو استكمال لطريق الوطنية المصرية عبر تاريخها، متابعا: "نحن الآن برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نتخذ سياسة خارجية قائمة على المصلحة الوطنية المصرية واستقلال القرار الوطني، وكذلك المبادرات الرئاسية لتحقيق العدالة الاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة، وكيف أن الجمهورية الجديدة تبنى على الحوار الوطني والاستماع لكل الآراء السياسية" .