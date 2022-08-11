بالرقم القومي.. نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض أطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الإلكترونى لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمتقدمين للمعاهد العادية والنموذجية.

وأتاح الأزهر الشريف، التعرف على نتيجة المرحلة الثانية للمتقدمين لمرحلة رياض أطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية عبر الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/tnsek/

ومن المقرر أن يتم فتح باب المرحلة الثالثة للتقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائى بالأزهر، السبت المقبل.

وينشر "الخليج 365" الشروط والتعليمات الخاصة بالتقديم، وهي كالآتي:

أولا - يجوز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في حدود (ستة أشهر)، والنزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في حدود (ستة أشهر)، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة، والتي لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت في حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بالمعاهد النموذجية، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

ثانيا - لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

ثالثا - يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

رابعا - الأوراق المطلوبة للتقديم (ورقيًّا) هي: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

خامسا - الأوراق المطلوبة بعد إعلان نتيجة التنسيق هي: (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر / كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية / طلب التحاق – عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6 – عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

سادسا - في حالة عدم استكمال الملف أو عدم حضور التلميذ أو التلميذة خلال خمسة عشر يوما من بدء العام الدراسي يعتبر قيده لاغيا وتخطر الإدارة التعليمية والمنطقة بذلك.

سابعا - المعاهد (العادية – النموذجية - الخاصة) التي بها قاعات رياض أطفال تستوفى كثافة الفصول من أطفال (رياض أطفال) السابقين بها أولا، ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

ثامنا - لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

تاسعا - على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.