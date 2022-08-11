غرق أكثر من 9 آلاف مركبة بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أدت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية منذ يوم 8 أغسطس، إلى غرق أكثر من 9 آلاف مركبة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الجمعية الكورية للتأمين العام القول اليوم الخميس إن 12 شركة تأمين تلقت التعويضات عن الخسائر لإجمالي 9189 مركبة غمرتها المياه في الفترة من 8 أغسطس إلى منتصف نهار اليوم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وقدرت شركات التأمين حجم التعويضات لها بـ37ر127 مليار وون (9ر97 مليون دولار).

ومن بين الـ 9189 مركبة المتضررة، كان هناك 6156 مركبة محلية تم تقدير حجم التعويضات لها بـ83ر52 مليار وون. وكانت الـ 3033 مركبة المتبقية مستوردة وتم تقدير حجم التعويضات لها بـ54ر74 مليار وون.

وقال مسؤول بشركة تأمين إن عدد المركبات المستوردة المتضررة لا يمثل سوى نصف عدد المركبات المحلية، لكن حجم التعويضات المقدر أكبر بكثير، مضيفا أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة خاصة على منطقة كانجنام في سول، زاد حجم التعويضات بشكل حاد.