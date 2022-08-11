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وزير عراقي: الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي الدائر حاليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

صرح المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم اليوم الخميس بأن الحكومة العراقية ليست طرفا في الصراع السياسي الدائر حاليا في البلاد.

وقال ناظم ، في إيجاز صحفي عقب انتهاء جلسة للحكومة العراقية، إن "البلاد هذه الأيام تحتاج إلى الحكمة والتضحية وهذه التحديات تزيد من مصاعب عمل الحكومة العراقية".

وأضاف " علينا البحث عن حل للأزمة السياسية ونحن بحاجة إلى المزيد من الحوار، والحكومة الحالية هي حكومة وسطية لم تنشغل بالشأن السياسي بل انشغلت بالعمل على تقديم الخدمات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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