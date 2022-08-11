مدبولي يشهد التوقيع المبدئي لإنشاء وتشغيل محطة حاويات السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، منذ قليل، عقب اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، التوقيع المبدئي لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون) (COSCO - CMA شركة تحت التأسيس).

ووقع على التعاقد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكل من كليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ هاتشسون أوروبا، ولوران مارتنز، نائب رئيس CMA، وفان جو العضو المنتدب لـ "كوسكو".

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كما شهد رئيس الوزراء ووزير النقل، التوقيع المبدئي على مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف هتون (MSC - شركة تحت التأسيس).

ووقع التعاقد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكليمنس شينج، العضو المنتدب لموانئ هاتنسون أوروبا، وجوزيه بو ملهب - مدیر تطوير الأعمال بـ- TIL - شركة التابعة لـ MSC.