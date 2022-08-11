وزير النقل: مصر لن تبيع موانئها أو أراضيها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مصر لن تبيع موانئها أو أرضيها لأحد، بل تعمل على مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتم تنفيذ مشروع ميناء السخنة بجهود شركات مصرية وأيدي مصرية وتكون ملكيتها لمصر.

وتابع: بينما البنية الفوقية والتي تتكون بمرافقها ومنشآتها التي تكون على المحطات لتشغيلها تكون ملك الشركات المشغلة، لكن البنية التحتية مصرية 100%.

وحول تكلفة مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة، قال كامل الوزير إن التكلفة المالية لميناء السخنة كانت 60 مليار جنيه عند بداية المشروع ونتيجة مضاعفة أسعار مواد البناء من الممكن أن تتضاعف في ظل زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن ميناء الدخيلة كان مخصصا له 4.5 مليار جنيه بينما الآت من الممكن ضرب هذا السعر في 2.