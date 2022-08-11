هشم رأسها بشومة.. قرار جديد بشأن المتهم بقتل زوجته بمساعدة والديه وشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- الخليج 365:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة كفر صقر، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم وشقيقه ووالديهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، في قضية قتل زوجة الأول، حيث وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى كفر صقر، بوصول "س. و - 21 عامًا"، متوفية وبها إصابات وآثار ضرب في منطقة الرأس.

وفق تحريات رجال المباحث، تبين وجود شبهة جنائية، وتوصلت التحقيقات إلى أن الزوج وشقيقه ووالديهما ضربوا المجني عليها بآلة خشبية (شومة) على رأسها، ففارقت الحياة.

تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي بأمر من النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين الأربعة، الذين أحيلوا إلى المحكمة.