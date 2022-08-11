مقطع فيديو يكشف هوية لص سيارات في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة من داخل السيارات بجراج كائن بعقار بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم تحرير اية محاضر بالواقعة ، وبسؤال صاحب الحساب المشار إليه (مقيم بدائرة القسم) ، أفاد بقيامه بنشر مقطع الفيديو بناءً على طلب اثنين من أصدقائه "أصحاب السيارات"، وبإستدعائهما أقرا بأنه بتاريخ 27/7/2022 اكتشفا دخول أحد الأشخاص "غير معلوم لديهما" جراج العقار سكنهما ومحاولته السرقة من داخل السيارتان ملكهما ونظراً لوجود كاميرات مراقبة داخل الجراج قاما بتسجيل مقطع الفيديو ، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافا بعدم الإبلاغ الواقعة.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار اليه ، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم واتهماه بالشروع في السرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.