الأمم المتحدة تدعو الى وقف الاعمال القتالية قرب 'زابوروجيه'

وبحسب بيان أممي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجيش الروسي وأوكرانيا إلى "الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية في المنطقة المجاورة مباشرة للمحطة المذكورة"، وكذلك سحب العسكريين والمعدات من المحطة الكهروذرية".وأضاف غوتيريش: "لا يجوز استخدام هذه المنشأة، في إطار أي عملية عسكرية. وبدلا من ذلك، هناك حاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفني بشأن توفير محيط آمن منزوع السلاح لتأمين المنطقة".

يشار إلى أن المحطة المذكورة تقع على الضفة اليسرى لنهر دينبر بالقرب من مدينة إينرغوغراد. وهي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والطاقة المنتجة. وتقع هذه المحطة تحت حماية الجيش الروسي منذ اذار الماضي.

