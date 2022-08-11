مجلس الوزراء يصوت على ترفيع هذه الفئة من الموظفين

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، ان "البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية"، مبينا ان "العمل بلا موازنة تحدٍ كبير".

واضاف ان "مجلس الوزراء وافق على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين"، مشيرا الى ان "المجلس قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة الوقود للجانب اللبناني".



واكد ناظم ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء بالتواجد ميدانياً في البصرة بدءاً من الأسبوع المقبل".