شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الجهات المعنية.. "التنسيقية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة الجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التسويق السياسي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "صناعة الجلود في مصر بين التحديات والمأمول"، لمناقشة مستقبل الصناعة وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية المؤثرة عليها.

وناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه صناعة الجلود، وسبل تذليل كافة العقبات لتحقيق انطلاقة في تطوير هذه الصناعة الواعدة بمصر، وتطرقت الجلسة النقاشية إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على عدد من قطاعات الصناعة المختلفة، لا سيما المصنوعات الجلدية، وأبرز معوقات تطوير صناعة الجلود، واستعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال مدينة الروبيكي، والتي تعد أكبر مدينة صناعية للجلود في الشرق الأوسط.

واتفق المشاركون على صياغة استراتيجية قابلة للتنفيذ لتحسين الفرص الاستثمارية وزيادة الصادرات من المصنوعات الجلدية المحلية.

أدار الجلسة الدكتور محمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي بالتنسيقية، بحضور ممثلي وحدة شكاوى المستثمرين بمجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وغرفة الجلود باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للجلود، ومجلس إدارة مدينة الروبيكي.

وشارك في الجلسة النقاشية من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤمن سليم، محمد الصعيدي، حنان وجدي، إبراهيم رمضان، ريهام الشبراوي، ريم القاضي، وباسم لطفي.