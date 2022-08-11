البرازيل ترفض لعب المباراة المؤجلة في تصفيات المونديال امام الارجنتين

ونقلت شبكة "espn" عن رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريغيز قوله: إن "تيتي مدرب المنتخب البرازيلي لا يريد خوض المباراة بسبب مخاطر الإصابة والإيقاف والمقاطعة المحتملة من جانب الأرجنتين".

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن "منتخب البرازيل يفضل لعب مباراتين وديتين في أوروبا استعدادا لكأس العالم".



وقال رودريغيز في بيان: "سنتواصل مع الفيفا حتى لا تُلعب هذه المباراة، سأبذل قصارى جهدي للرد على طلب طاقمنا التدريبي".

وأضاف: "أولويتنا هي الفوز بكأس العالم في قطر، إذا لم يوص بهذه المباراة من قبل الجهاز الفني في السيليساو، فسنعمل على عدم لعبها".

وتأهل منتخبا البرازيل والأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم، بغض النظر عن نتيجة اللقاء المعلق.

وأوقعت القرعة منتخب البرازيل في المجموعة السابعة مع صربيا وسويسرا والكاميرون، في حين يلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع المكسيك وبولندا والسعودية.

