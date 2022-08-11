انت الان تتابع خبر الطيران المدني توضح بعد توقف التبريد في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سلطة الطيران في بيان ورد للسورمية نيوز، إن "الاخيرة تود أن توضح للرأي العام والمسافرين الاكارم، عن حدوث كسر في خط الاسالة المغذي لمطار بغداد الدولي ما أدى إلى غرق المنطقة المحيطة بالمضخات، وتسبب بعطب في لوحات تشغيل منظومة التبريد المركزية للمطار وتوقفها بشكل جزئي".

واضافت، أنه "بعد جهود كبيرة من العاملين في المطار استمرت أكثر من 12 ساعة، تم إعادة عمل منظومة المياه المغذية لمنظومة المضخات المركزية بكامل كفائتها".

وقدمت سلطة الطيران: "اعتذار لجميع المسافرين الذين تحملوا الظرف الطارئ في صالات المطار"، متمنية لهم "سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتهم".