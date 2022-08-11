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أنتر ميلان يكشف عن قميصه الجديد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-11 | 13:46

أنتر ميلان يكشف عن قميصه الجديد (صور)

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الخليج 365 ـ رياضة

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، بشكل رسمي عن القميص الثاني للنيراتزوري الذى سيرتديه في الموسم الجاري 2022-2023.

قدم روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزوفيتش ونيكولا باريلا، القميص الإحتياطي للأفاعي في الموسم الجاري 2022-2023.

ودائمًا ما يرتدي فريق إنتر ميلان الإيطالي، أفضل القمصان في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيج 5"، مقارنة بباقي الأندية الأخرى.


كان إنتر ميلان قد توج بلقب كأس إيطاليا موسم 2021-2022، وضرب موعدًا مع جاره ميلان حامل لقب الدوري في السوبر الإيطالي بالمملكة العربية في شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر أن فريق إنتر ميلان سيفتتح مشواره في ، بمواجهة ليتشي في الجولة الأولي على ملعب "فيا دل ماري".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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