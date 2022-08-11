مبابي يضيف جائزة جديدة إلى خزائنه

ونشر مبابي عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورته مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم الماضي، المقدمة من شبكة ترانسفير ماركت.

كما فاز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بحفل رابطة اللاعبين المحترفين.وتصدر مبابي، قائمة هدافي الليغ 1، الموسم الماضي برصيد 28 هدفا، كما كان أفضل صانع أهداف برصيد 19 تمريرة حاسمة.

ومن المتوقع أن يعود المهاجم الدولي، البالغ 23 عاما إلى صفوف سان جيرمان خلال مواجهة مونبلييه، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما غاب عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

وغاب مبابي عن مباراة نانت في كأس السوبر بسبب الإيقاف، ثم مواجهة كليرمون فوت في الجولة الأولى بسبب آلام عضلية.