ضبط كميات "تيل فرامل" مجهولة المصدر تباع على أنها أصلية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين غرب بورسعيد، حملة، اليوم الخميس، لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين، بناء على توجيهات ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية الخاصة بقطع غيار السيارات بمنطقة حرفيين الزهور، وبحوزته 100 طقم "تيل فرامل" أنواع وماركات مختلفة تباع على أنها أصلية للمواطنين، وبالكشف عنها تبين أنها مجهولة المصدر، بالمخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وحُرر محضر وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.