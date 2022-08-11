65 جنيها.. ننشر رسوم استمارات النجاح المؤمنة لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم استخراج استمارات النجاح الرسمية المؤمنة لطلاب الثانوية العامة دفعة 2022، من المدارس اليوم، بـ 65 جنيها للاستمارة الواحدة.

ويجب على طلاب الثانوية العامة استخراج استمارة النجاح المؤمنة من أجل التقديم في تنسيق الجامعات 2022/2023.

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استمارات النجاح الرسمية المؤمنة ستكون متوفرة بالمدارس يوم الخميس 11 أغسطس لتسليمها للطلاب.

ويواصل طلاب وطالبات الثانوية العامة تقديم طلبات التظلمات على نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لليوم الرابع على التوالي.

وتم فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية، الاثنين الماضي، ويستمر التقديم حتى 18 أغسطس الجاري.

وعلى صعيد أخر، نقدم لطلاب الثانوية العامة العامة المتضررين من نتائجهم والراغبين في التقدم للتظلم، خطوات التقديم، وكانت كالتالي:

1- الدخول على الرابط اضغط هنا

2- كتابة المديرية التابع لها الطالب الراغب في التظلم ثم كتابة رقم الجلوس.

3- دفع رسوم قدرها 300 جنيه على كل مادة، من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

4- من خلال موقع التظلمات بيتم تحديد المواد المرغوب التظلم بها.

5- متابعة الموقع بشكل يومي وباستمرار لمعرفة موعد الإطلاع.

6- سيتم الاطلاع على صورة كراسة الإجابة ونموذج الإجابة بالمدينة التعليمية بالكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر لجميع الطلاب من مختلف محافظات مصر.

7- ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم مرة أخرى.

8- في حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطاره ويسترد قيمة الإطلاع.