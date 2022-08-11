"سقف الميكروباص طار".. تفاصيل حادث مروع انتهى بـ 5 جثث و12 مصابا في بني سويف- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حادثا مروعا حين انقلبت سيارة ميكروباص 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الخميس، فى .

كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، أن السيارة كانت في اتجاه القاهرة قادمة من محافظة المنيا، وبسبب رعونة السائق والسرعة الجنونية، أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور.

وأضافت التحريات أن الحادث نجم عنه انقلاب السيارة عدة مرات، وتحطم السقف والمقاعد، مما نجم عنه مصرع 3 أشخاص في الحال وهم محمد سالمان محمد 19 عامًا، ومحمد كمال محمد 19 عامًا، ومينا ناصر توفيق 19 عامًا، بينما لفظ اثنين آخرين أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما المستشفى الجامعي وهما ياسر خليل توفيق، 20 عامًا، وإسلام كمال توفيق 21 عامًا، وجميعهم مقيمين محافظة المنيا، وإصابة 12 آخرين.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف بـ 12 سيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى الجامعي.

كان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور