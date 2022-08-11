الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تكبدت 9 طائرات مقاتلة في القرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور، مساء أمس الأربعاء، إن القوات الروسية "تكبدت" تسع طائرات مقاتلة في شبه جزيرة القرم، وأخرى في منطقة زابوريجيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن تصريحات زيلينسكي جاءت بعد اندلاع حريق في شبه جزيرة القرم أسفر عن سقوط قتيل، بحسب ما وسائل إعلام رسمية روسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى انفجار ذخائر، وقالت إن الحريق لم يندلع بسبب هجوم.

من ناحية أخرى، قال عدد من محللي شؤون الدفاع إن الحريق يحمل مؤشرات هجوم أوكراني.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مجددا أن واشنطن وحلفائها سوف يواصلون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لدعمها في التصدي للغزو الروسي "طالما اقتضى الأمر ذلك".

وقالت المملكة المتحدة، إن الصادرات الروسية من المركبات القتالية المدرعة تتعرض لضغوط.