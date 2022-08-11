تفاصيل طرح كافتيريا البيت النوبى بالأقصر في مزاد علني

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدة العلنية العامة لعملية حق استغلال كافتيريا البيت النوبي بمركز ومدينة الطود لمدة خمس عشر سنة.

وحددت المحافظة جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022م الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام المحافظة شارع كورنيش النيل بالأقصر.

وقال بيان لمحافظة الأقصر أن كراسة الشروط والمواصفات تسحب نظير مبلغ 299 جنيه، من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وأن تأمين دخول المزاد مبلغ 10000ج يزاد لـ10% من إجمالي قيمة الاستغلال الكلي عن الثلاث سنوات الأولى من التعاقد عند الترسية ـ تدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو.

أضاف البيان وعلى راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صورة ضوئية من المستندات الآتية سارية المفعول" بطاقة الرقم القومي - البطاقة الضريبية- السجل التجاري- أي أوراق أخرى مذكورة بكراسة الشروط والمواصفات " .

تابع البيان والقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الإعلان.