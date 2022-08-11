إعلام لبناني: الأمن نجح بإخراج أحد الرهائن من البنك الذي اقتحمه مسلح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

ونشرت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أنّ عدد الرهائن داخل البنك في بيروت حوالي 8 أشخاص.

ووفقا للقناة فإنّ السلطات اللبنانية تحاول مفاوضة مختطف الرهائن في البنك ببيروت.

وقال شهود عيان إنّ مقتحم البنك في بيروت يطالب بأمواله منذ نحو أسبوع.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن مواطنا يحتجز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، فيما قام عناصر الجيش بتطويق المكان.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن فرع "فيدرال بنك" في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.

وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى المصرف بسبب إقفاله من المعتدي.