4 نصائح من "ميتا" لتسويق المنتجات والخدمات عبر مقاطع الريلز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أصدرت شركة ميتا- المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام- عددا من النصائح المتعلقة باستخدام مقاطع الريلز "Reels" في خطط التسويق والتي يمكن أن تساعد في تنمية أعمال الشركات وتحقيق أهدافها وبناء العلاقات التجارية.

وتقدم ميتا فيما يلي لأصحاب الشركات والأعمال التجارية بعض أفضل الممارسات حول كيفية إنشاء مقاطع فيديو Reels لتنمية أعمال الشركات وتحقيق أهدافها:

1- الاستحواذ على انتباه جمهوركم بالصوت والصورة الجذابة

يمكنكم جذب انتباه جمهوركم المستهدف من خلال مقاطع فيديو تعتمد على المشاهد المتتابعة المثيرة للاهتمام، المصحوبة بخلفية موسيقية، أو تلك التي تعتمد على السرد الروائي لتسليط الضوء على رسالتكم أو غرض أو منتج معين.

وللحصول على مصدر للإلهام وفهم التوجهات بشكل أفضل، يمكنكم مراقبة النمط الذي يفضله ويتفاعل معه أكثر متابعيكم.

2- تحفيز التفاعل

يمكنكم جذب انتباه جمهوركم بتقديم شيء في بداية المقطع يستحوذ على انتباههم، ومكافئتهم على ذلك مع نهاية المقطع، من خلال إنشاء محتوى له علاقة مباشرة بجمهوركم ويمكن استيعابه بسهولة وتكراره.

يمكنكم على سبيل المثال دعوة الجمهور للتفاعل معكم أو إثارة روح التحدي فيهم بدعوتهم لإعادة إنتاج المقطع من وجهة نظرهم أو فتح حوار معهم في التعليقات.

وغالبًا ما تكون اللقطات الخاصة بكواليس إنتاج المقطع أكثر جاذبية للجمهور وتشعرهم بالاندماج معكم. ضعوا أنفسكم في مكان عملائكم وفكروا في كيفية التفاعل معهم، وليس مجرد التحدث إليهم.

3- الاستعانة بالمبدعين المشاهير لبناء الثقة والمصداقية

المبدعون وصنّاع المحتوى المشاهير، قادرون ليس فقط على إسعاد الجمهور، ولكنهم أيضاً على إطلاق توجهات جديدة للجمهور. وذلك لأنهم يمثلون مصدراً موثوقاً للمراجعات والتوصيات.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة "إيدلمان" أن 63% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يثقون بما يقوله صانع المحتوى عن العلامة التجارية أكثر مما تقوله العلامة التجارية عن نفسها في الإعلان.

فكروا في كيفية توسيع نطاق جاذبية علامتكم التجارية وتوسيع نطاق وصولكم إلى صنّاع المحتوى من خلال المحتوى الإبداعي والإعلاني الذي يتحدث عن علامتكم التجارية. وقد أنشأت شركة "هوجو بوس" الرائدة في مجال الأزياء فريقاً متخصصاً لصناعة المحتوى على Reels.

ويتكون الفريق من 16 مبدعاً، يقدمون تشكيلة الأزياء بطريقة مرحة، وقادرة على زيادة التفاعل الاجتماعي بنسبة 1600% على صفحة الشركة على منصة انستجرام على مدار 4 أيام.

4- اجعلوا من مقاطع Reels نافذة للتسوق والانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى الشراء

يمكنكم أيضاً عمل "تاج" للمنتجات التي تسوقون لها من خلال مقاطع Reels، بحيث يتمكن الجمهور من التسوق والتعرف على المزيد عن منتجاتكم. وعندما تعملون مع صنّاع المحتوى، شجعوهم على عمل "تاج" لمنتجاتكم في مقاطع فيديو Reels الخاصة بهم أيضاً.

إن هذه الميزة تسهّل على الأشخاص اتخاذ قرار الشراء في لحظة الإلهام أو تحفيزهم على الاكتشاف من خلال المبدعين المفضلين لديهم.