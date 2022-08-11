بالإشتراك مع روسيا... الجزائر تستضيف أول مناورة لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022"

اسماعيل عبد الحي - قال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية إن التدريبات الروسية الجزائرية لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022"، ستنظم لأول مرة في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وجاء في البيان، "لأول مرة في الجزائر، ستنظم مناورة مشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب درع الصحراء 2022".

وستنظم المناورة في شهر نوفمبر في ملعب هماجير للتدريب في الجزائر، وموضوعها "أعمال تكتيكية للبحث عن الإرهابيين في الصحراء وتدميرهم".

وحسب البيان سيشارك في الحدث حوالي 80 جنديا روسيا من تشكيلات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، و80 جنديا جزائريا.

وجرت أول مناورة تكتيكية روسية جزائرية مشتركة في أكتوبر 2021 في ساحة التدريب "تارسكوي" في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، وشارك فيها حوالي 200 عسكري من البلدين.

المصدر (روسيا اليوم)