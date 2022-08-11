11 أغسطس , 2022
فرنسا تكافح حريق غابات ضخماً بالقرب من بوردو (أ ف ب).
قال غريغوري أليون المسؤول في هيئة الإطفاء الفرنسية اليوم الخميس إن فرنسا تكافح حريق غابات ضخماً في منطقة لانديراس بالقرب من بوردو.
وقال أليون لراديو (آر.تي.إل) «سأعتبر حريق لانديراس حريقا هائلاً».
وأضاف «إنه غول، إنه وحش».
واندلعت حرائق غابات في منطقة جيروند بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا هذا الأسبوع، ودمرت منازل وأجبرت 10 آلاف من السكان على إخلاء بيوتهم.
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