الصين تطلق 16 قمراً صناعياً جديداً

11 أغسطس , 2022
بكين: أطلقت الصين أمس الأربعاء 16 قمراً صناعياً إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الإصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية، على متن الصاروخ الحامل من طراز لونغ مارش - 6 في الساعة50ر12 مساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.
وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الصناعية في مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي.
ويذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش، بحسب شينخوا.
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