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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن زعيم "حركة 5 نجوم"، رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، موقفا ضد توريد الأسلحة إلى كييف، ودعا إلى العودة إلى البحث عن حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.



وقال السياسي الإيطالي في مقابلة نشرتها الخميس صحيفة أفينير الكاثوليكية: "اختفت كلمات السلام والمفاوضات والدبلوماسية من المناقشات العامة. أسأل نفسي: هل استسلمنا لحتمية الحرب؟ عندما أثارت حركة 5 نجوم اعتراضاتها، حذرت على وجه التحديد من هذا: الحرب هي الحرب".

أبرز تصريحات رئيس وزراء إيطاليا السابق بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وفي هذا الصدد، أشار كونتي إلى كلمات رئيس تحرير ذات الصحيفة، ماركو تاركوينيو، الذي قال إن "كل الحروب لها أسباب، ولكن السلام وحده له معنى".

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي السابق على رغبته في أن "يشارك الكثيرون هذا الموقف باقتناع. إن السياسة التي تواكب العصر ستفتح اليوم نقاشا حول الحاجة إلى إنهاء سباق التسلح وليس فقط في أوكرانيا".

تحدث كونتي منذ فترة طويلة نيابة عن حركة 5 نجوم ضد تورط الاتحاد الأوروبي في سباق التسلح فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وضد توريد الأسلحة الثقيلة بشكل متزايد إلى كييف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. وأشار في هذا الصدد مرارا إلى أن أنصاره يعارضون "المساعدة العسكرية التي لا تتوافق مع المنطق الدفاعي"، ويمكن أن تستخدم في شن عمليات هجوم مضاد.

وأدى موقف كونتي هذا إلى انقسام في حركة 5 نجوم، وتركت مجموعة من الشخصيات البارزة، بقيادة رئيس وزارة الخارجية الإيطالية، لويجي دي مايو، صفوف الحركة، وشكلت حركتها السياسية الخاصة. ومع ذلك، في 20 يوليو، خلال تصويت في مجلس الشيوخ في البرلمان حول مسألة الثقة في حكومة ماريو دراغي، الأحزاب القيادية في الائتلاف الحاكم، وهي حركة 5 نجوم، الاجتماعية السياسية، وكذلك يمين الوسط، "إيطاليا إلى الأمام" و"الجامعة"، رفضت المشاركة في التصويت. نتيجة لذلك، أجبر دراجي على الاستقالة من منصب رئيس وزراء إيطاليا في اليوم التالي.

أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستيراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكان استخدام وسيلة النقل إذا أغلقت الطرق البحرية أو حظرت بسبب الحرب.

وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط في توقف صادرات الحبوب الأوكرانية ما أدى إلى محاصرة ما يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في موانئ كييف على البحر الأسود.



وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة.

وقالت وزارة النقل إن قطار "رينفي" للشحن "يتألف من 25 حاوية طول كل منها 12 مترا" غادر مدريد مساء الثلاثاء كجزء من المشروع الإسباني متوجها إلى بلدة خيلم البولندية القريبة من الحدود الأوكرانية.



وسيقطع 2400 كيلومتر إلى خيلم حيث ستجمع 600 طن من الحبوب وتعود إلى برشلونة مطلع سبتمبر/أيلول.

وقالت الوزارة في بيان "هذا مشروع تجريبي... لإثبات الجدوى الفنية والاقتصادية لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديد التي تعبر أوروبا من لودز في بولندا إلى برشلونة".

وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيساعد أيضا "في معرفة مدى قدرة النقل البري على دعم الطرق البحرية".

بعد تفجيرات وقعت بمستودع ذخيرة بشبه جزيرة القرم رفض وزير دفاع أوكرانيا التعليق على تورط محتمل لجيشه فيها، قائلا، إنها "ناجمة عن سجائر".

وقال أوليكسي ريزنيكوف الذي يزور الدنمارك لحضور اجتماع مع الدول المانحة لأوكرانيا برعاية الدولة الاسكندنافية وبريطانيا: "أعتقد أن الجنود الروس في هذا المطار نسوا قاعدة بسيطة جدًا وهي الامتناع عن التدخين في أماكن خطرة. هذا كل شيء".



وأدت انفجارات، الثلاثاء، إلى سقوط قتيل وجرحى في مستودع ذخيرة في موقع مطار عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، فيما قال الجيش الروسي إنه لم يكن هناك إطلاق نار أو قصف وراء هذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولا سلطات شبه الجزيرة.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه ليس لديه تعليق على الحادث لكنه ذكّر بحق أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، مضيفا: "إذا كان هجوما من أوكرانيا سيكون شرعيا ومطابقا للقانون الدولي".



وفي سياق متصل، قُتل 6 أشخاص على الأقلّ وجرح ثلاثة آخرون الأربعاء في ضربات روسية على مدينة بخموت القريبة من جبهة القتال في الشرق الأوكراني، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

وكتب بافلو كيريلنكو على "تليجرام" أن "الروس قصفوا المدينة براجمة صواريخ طالت حيّا سكنيا. وبحسب المعلومات الأولية، تعرّضت 12 بناية سكنية لأضرار واندلعت النيران في أربعة مبان"، مرفقا رسالته بصور لعناصر إطفاء يحاولون إخماد الحرائق.