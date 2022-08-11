شكرا لقرائتكم خبر عن أوين يتغنى بصلاح: سيكون من أفضل اللاعبين على مر العصور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغنى مايكل أوين نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق وأسطورة إنجلترا في كرة القدم، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الحالي بسبب ما يقدمه الفرعون المصري من اداء متميز في الفترة الماضية.

وأكد أوين في تصريحات تليفزيونية أن النجم المصري محمد صلاح قد شهد اداءه تطورا كبيرا في الفترة الماضية مشيرا إلى دوره الفعال داخل فريق ليفربول خلال السنوات الماضية.

وقال أوين في تصريحاته لشبكة DAZN:"أصبحت لا اتفاجئ بما يفعل محمد صلاح من اداء متميز، أي شخص يقول أنه توقع أن صلاح سيسجل أكثر من 40 هدفا في موسمه الأول مع ليفربول فهو شخص كاذب".

تصريحات أوين عن تألق صلاح

وأكمل:"رأينا صلاح في البداية مع تشيلسي وبالطبع أنه لم يكن يبدو على هذا الحال من التوهج ولكن استطاع في اللعب لروما وتقديم مواسم جيدة".

وأضاف: "أنا مندهش تماما، بعد كل هذا المشوار تأتي إلى ليفربول وتسجل 40 هدفا في الموسم الأول وتكرر هذا بشكل مستمر مع الفريق، شئ مدهش حقا".

أوين: صلاح غير وجهة نظري في هذا الأمر

وتابع:"كنت أعتقد في الماضي أن تسجيل الأهداف هو أمر غريزي يتحلى به البعض منذ الولادة ويتبقى فقط تحسين اللمسة الأخيرة مع التدريب، ولكن عندما رأيت صلاح أصبح مقتنعا بأنه يمكنك تحسين أهدافك".

وأردف:"صلاح قام بتحسين إمكاينياته في إحراز الأهداف ونجح في إتقان بعض اللمسات الأخيرة مع الوقت وهو شئ رائع للغاية".

وأختتم قائلا:"صلاح نجح في إدهاشي وإدهاش عالم كرة القدم أجمع، إذا استمر على هذا الاداء لسنوات قادمة فسنتحدث بالطبع عن واحد من أفضل من لعبوا كرة القدم على مر العصور".