شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة إسبانية لتعويض زينشينكو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق مانشستر سيتي محاولاته لتدعيم الفريق خلال الفترة الحالية مستغلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الصفوف بلاعبين جدد ومواصلة الصراع على الألقاب في المواسم القادمة.

ووفقا لتقارير صحفية عالمية، فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من حسم صفقة جديدة في الميركاو الصيفي الحالي والتوقيع مع أحد اللاعبين الإسبان.

صفقة إسبانية جديدة على رادار مانشستر سيتي

ووفقا للصحفي الخبير فابريزو رومانو خبير الانتقالات والتعاقدات في أوروبا، فإن السيتي قد نجح في الاتفاق مع أندرلخت البلجيكي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر سيرجيو جوميز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابع الصحفي بأن الصفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليون يورو وستتجاوز أيضا هذا الرقم حيث سيكون من المنتظر أن يصل اللاعب خلال الأيام القادمة لإنهاء كافة الإجراءات وإجراء الفحوصات الطبية قبل الإعلان عن الصفقة.

مانشستر سيتي يريد تعويض رحيل زينشينكو

وتأتي هذه الصفقة في ظل سعي إدارة مانشستر ستيي لتعويض رحيل زينشينكو إلى آرسال مقابل 30 مليون جنية إسترليني وذلك بعدما وافقت إدارة الفريق الإنجليزي على رحيل النجم الأوكراني للنادي اللندني هذا الصيف.

في المقابل، استطاع مانشستر سيتي إنهاء العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي حيث تعاقدت إدارة الفريق الإنجليزي مع كل من النرويجي إيرلينج هالاند ولاعب الوسط كالفين فيليبس والحارس ستيفان أورتيجا، كما نجحت الإدارة في استعادة جوليان ألفاريز.

مباراة مانشستر سيتي القادمة والسابقة في الدوري الإنجليزي

ويستعد مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتازحيث سيواجه الفريق نظيره بورنموث يوم السبت المقبل في منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.

وكان قد انتصر السيتي على نظيره وست هام يونايتد في أولى المباريات بالدوري الإنجليزي في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شئ.