شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا يثير الجدل بتصريحاته: أخبرت إدارة مانشستر سيتي برغبتي كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي محاولاته من أجل الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة النجم الإسباني في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

وأكد سيلفا في تصريحات صحفية مؤخرا أنه قام بالفعل بالتحدث مع إدارة فريقه من أجل إخبارهم برغبته وقراره خلال الفترة المقبلة.

تصريحات سيلفا حول رحيله عن مانشستر سيتي

ونشرت شبكة ESPN تصريحات النجم الإسباني حيث قال اللاعب: "تحدث بكل انفتاح مع إدارة فريقي مانشستر سيتي وهم يعرفون جيدا ما أخطط له وما أريده".

وأضاف:"في حالة استمراري مع فريق مانشستر سيتي سأكون سعيد للغاية وسأحترم هذا النادي من كل قلبي وسأعمل بكل جهد لتحقيق الألقاب".

وأكمل:"في حالة رحيلي فهكذا هي كرة القدم وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة ولكني سأظل أحترم فريق مانشستر سيتي وسأكون دائمها محترما معهم".

برشلونة يريد التعاقد مع سيلفا

يذكر أن سيلفا قد ارتبط اسمه كثيرا خلال الأيام الماضية بالرحيل عن السيتي والانتقال لصفوف فريق برشلونة الإسباني بعد طلب خاص من جانب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة.

في المقابل، فكانت قد رحبت إدارة السيتي برحيل اللاعب في أي وقت في حال وصول عرض بقيمة 80 مليون يورو، إلا أن برشلونة لا يزال ينتظر رحيل فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق الكتالوني، من أجل توفير المال الكافي للتعاقد مع سيلفا.