لندن: قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن القارة ستلقي بثقلها خلف جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي (الفيفا) حين يسعى الأخير لشغل المنصب لولاية ثالثة في مؤتمر الفيفا السنوي الثالث والسبعين العام المقبل.
وأكد موتسيبي أن جميع الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي والبالغ عددها 54 قررت التصويت لصالح إنفانتينو، على الرغم من حقيقة أن هوية أي منافس محتمل لم تُعرف بعد.
ومع عدم ظهور أي منافس حتى الآن، يمكن أن يفوز إنفانتينو بالتزكية مرة أخرى، كما فعل في عام 2019.
وقال موتسيبي لإنفانتينو خلال اجتماع الجمعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أروشا اليوم الأربعاء “ناقشنا خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المساهمات الضخمة والالتزام وسجل الإنجازات الذي دشنته فيما يتعلق بتحسين كرة القدم الإفريقية، واتخذت جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 54 قرارا بالتصويت لك لإعادة انتخابك تقديرا منها لذلك”.
وتم انتخاب إنفانتينو لأول مرة رئيسا للفيفا في فبراير 2016 وأمضى الكثير من الوقت في إفريقيا، التي تضم 54 دولة وتشكل أكثر من ربع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211، وبالتالي تشكل كتلة تصويتية قوية.
ولطالما كان يُنظر إلى موتسيبي على أنه حليف لإنفانتينو وظهر الاثنان معا عند إطلاق اقتراح الدوري الأفريقي الممتاز للأندية والذي تم الإعلان عنه أيضا اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس آب 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي يقرر دعم إنفانتينو كرئيس للفيفا لولاية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.