لماذا وصلت «القوات الخاصة» من 4 دول إلى بيلاروسيا؟

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول المشاركين في مسابقة "بولار ستار 2022" لألعاب الجيش الدولية، من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران إلى بيلاروسيا.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "وحدات القوات الخاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران وصلت إلى مطار بارانوفيتشي في جمهورية بيلاروسيا على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري التابع للقوات الجو- فضائية الروسية للمشاركة في منافسات بولار ستار 2022 الدولية".

وسيقوم المشاركون بإظهار مهاراتهم في مختلف مراحل المسابقات بما فيها اقتحام مبنى بالرهائن والهبوط من أجل الهبوط الدقيق كجزء من مجموعة.

هذا وتقام المنافسة الدولية "بولار ستار" بين وحدات القوات الخاصة على أراضي بيلاروسيا على أساس أرض تدريب بريستسكا في الفترة من 14 إلى 26 أغسطس كجزء من ألعاب الجيش الدولية الثامنة. ويشارك فيه فرق من القوات المسلحة من ست دول: روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا والسودان وإيران وأوزبكستان، وسيقام حفل افتتاح المسابقة في 14 أغسطس.