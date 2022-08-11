شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية بمختلف أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة خطة التنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)،على أجندة ديوان عام وزارة البترول وفي مقدمتها إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية وعددها حوالى 15 مستودعا بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تستهدف خطة ديوان عام الوزارة خلال 23/22، إنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالى طول 263.5 كم.

ويعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا واستراتيجيا في تلبية احتياجات السوق المحلي. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.

ومن هذا المنطلق، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.