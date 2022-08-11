أسعار الدواجن والبيض واللحوم بالأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس.
أسعار الدواجن
سعر كيلو الدواجن البيضاء: 35.53 جنيه
سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 47.72 جنيه.
سعر كيلو الدواجن البلدي: 54.95 جنيه.
أسعار البيض
كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 71.9 جنيه، بتراجع 2.42 جنيه.
أسعار اللحوم
سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 168.84 جنيه.
سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 157.17 جنيه.
سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 166.64 جنيه.
سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 168.19 جنيه.