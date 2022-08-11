الاثنين المقبل.. "البحوث الإسلامية" يطلق مبادرة "مناخنا حياتنا" استعدادا لـ COP 27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية، عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل للإعلان عن إطلاق مبادرة جماهيرية بعنوان: "مناخنا حياتنا"؛ لنشر الوعي المناخي في المجتمع، بغية الإسهام في الحد من تأثير التغيرات المناخية وخلق بيئة مستدامة بيئيًا.

وأوضح مجمع البحوث، في بيان، الخميس، أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع وزارة البيئة، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.

وأشار إلى أن المبادرة، تُطلق برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبإشراف وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، والدكتور نظير عيّاد، أمين عام المجمع، من أجل دعم الاستراتيجيات الوطنية في كافة المجالات، واهتمام المجمع بقضايا المجتمع المصري.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المبادرة تأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في إعداد الخطط التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ للتكيّف مع المناخ والأوضاع اليومية للناس والأنشطة المنزلية، واستعدادًا لتنظيم COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف عيّاد أن المبادرة تستهدف تقديم رؤية أزهرية شرعية علمية لمواجهة التغيرات المناخية بطريقة تكاملية تحقق رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية، من خلال تكاتف الإنسانية والمجتمعات بطريقة أكثر تناغمًا لتقديم حلول ابتكارية لمواجهة تلك التغيرات التي تنذر بمخاطر تهدد الجميع.

ومن المقرر أن يعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تفاصيل المحاور التنفيذية للمبادرة والتي تُنفذ في جميع محافظات الجمهورية خلال فعاليات إطلاقها يوم الاثنين المقبل.