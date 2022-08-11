القبض على مسجل خطر يستغل الأطفال في التسول بأكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مسجل خطر يستغل الأطفال في أعمال التسول بأكتوبر.

وردت معلومات أكدتها التحريات باستغلال مسجل خطر الأحداث فى ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استغلاله لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبصحبته 4 من الأحداث "المجنى عليهم".

وبسؤالهم أقروا باستغلال المتهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.