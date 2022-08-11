لمواجهة زيادة المصطافين.. رئيس "مياه شرب الإسكندرية" يتفقد محطة النزهة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه النزهة والمعمل المركزي ومركز خدمة عملاء النزهة.

وأوصى رئيس الشركة خلال تفقده العنابر والورش والمروقات والمرشحات بتذليل العقبات وحل المشاكل أول بأول، لمواجهة الزيادة في أعداد المصيفين بالمحافظة.

وتضمنت الجولة تفقد المعمل المركزي للتأكد من صلاحية وجودة المياه، والمرور على مركز خدمة عملاء النزهة، لسماع شكاوى المواطنين وتعجيل وتيسير الإجراءات لهم.

يذكر أن محطة النزهة أنشئت عام 1995 لخدمة التوسع السكاني المتزايد خاصة بمنطقه سموحة، وهي تعمل بطاقة تصميمية 200 ألف متر مكعب/يوم لخدمة أجزاء من أحياء "شرق، وسط، العامرية".