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الاحتلال يعلن تمديد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

مددت سلطات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الخميس، اعتقال القيادي في الجهاد الشيخ بسام السعدي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة عوفر، عقدت جلسة محاكمة للسعدي، حيث قضت بتمديد اعتقاله لمدة 6 أيام.

واعتقلت قوات الاحتلال السعدي في الأول من أغسطس الجاري، بعد الاعتداء عليه بالضرب في مخيم جنين، حيث ذكرت مؤسسة مهجة القدس في وقتٍ سابق أن السعدي ظهرت عليه آثار لكدمات وضربات متفرقة على رأسه و رقبته ويديه، جراء لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال بأعقاب بنادقهم وعضات الكلاب أثناء اعتقاله.

يذكر أن هذا الاعتقال هو الثامن له.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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