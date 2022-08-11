انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اقتصاد

تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ (1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.