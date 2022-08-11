سيد رجب بحالة صحية حرجة.. اليكم حقيقة وضعه

وتصدر اسم الفنان سيد رجب محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء حول تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال سيد رجب "أنا زي الفل والكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا مش صحيح، الحمد لله أنا صحتي حلوة، ولم أذهب إلى المستشفى".