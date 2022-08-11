انت الان تتابع خبر زحامات تخنق شوارع بغداد.. الموقف المروري ولائحة بالطرق المقطوعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دوريات ومفارز المرور وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام باشرت منذ صباح هذا اليوم بتنظيم حركة السير والمرور في جميع الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسة".وأضافت، أن "هناك كثافة في حركة السير والمرور بعموم تقاطعات جانب الرصافة التي تشكلت في الساعات الأولى للدوام الرسمي، لكن هذه الكثافات مسيطر عليها بتواجد رجال المرور والتزام المواطنين"، مشيرة الى أن "الكثافات في (ساحة الخلاني باتجاه الوثبة، منطقة الشورجة، الزعفرانية باتجاه المعسكر باتجاه الكرادة، تقاطع الفنون الجميلة، تقاطع النداء)".

وتابعت المديرية، أن "الموقف بدأ بالتحسن التدريجي بعد الساعة التاسعة صباحاً"، لافتة الى ان "القطوعات في جانب الرصافة هي قطع الطريق المؤدي من قرطبة باتجاه منطقة النهضة لوجود أعمال صيانة".



وبينت، أن "حركة السير والمرور شهدت اليوم كثافات مسيطر عليها من قبل مفارزنا"، موضحة أن "الكثافات (ساحة قحطان باتجاه النسور باتجاه الفارس العربي، ساحة دمشق ومنطقة العلاوي ، جسر بن حيان باتجاه الطوبجي)".

ولفتت المديرية إلى أن "مفارز مديرية المرور متواجدة لتنظيم حركة السير والمرور على مدار اليوم".